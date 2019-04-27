Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов высказался против демонтажа памятника Дзержинскому на  территории вуза

По его словам, памятники — это знаки истории, а не объекты поклонения. В своем заявлении он посоветовал «нынешним борцам с памятниками вспомнить, что именно большевики начали их свергать». Ранее сообщалось, что инициативная группа студентов ВШЭ начала сбор подписей за демонтаж памятника Дзержинскому у одного из корпусов

вуза. По сообщениям СМИ, инициативная группа связана с движением «Декоммунизация», известного своей негативной позицией к деятелям советского периода.