Шествие с абсурдистскими лозунгами «Монстрация» пройдет в Москве 1 мая в составе «Левого марша»

Об этом сообщил"Медузе" один из организаторов акции Леонид Юлдашев. Это же подтвердил «Афише Daily» идеолог «Монстрации», новосибирский художник Артем Лоскутов. Лоскутов пояснил, что участникам «монстрации» пришлось присоединиться к шествию «Левых сил» после шести отклоненных заявок. По словам Юлдашева, сбор участников шествия назначен на 13:00 1 мая на пересечении улиц Дружинниковской и Заморенова в районе ст. метро «Баррикадная». По словам Лоскутова, «Монстрация» пройдет в 30 городах России и других стран. Список российских городов указан на странице мероприятия в во «ВКонтакте».