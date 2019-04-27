Минобороны решило наказать руководство Рязанского училища ВДВ после акции курсантов

Они протестовали из-за смены цветов погон на полевой форме. Ранее Источники ИФ сообщали, что около 40 курсантов в ночь на 24 апреля оставили погоны у памятника генералу Маргелову. Комиссия МО выяснила, что пятеро курсантов, которые не знали правил ношения военной формы, «проявили свое недовольство из-за слухов о замене погон голубого цвета на зеленые. По данным военного ведомства, информация о том, что курсанты массово срывали погоны, не соответствует действительности. На Арбатской площади напомнили, что согласно приказу министра обороны, на полевой форме с советских времен предусмотрены погоны исключительно защитного цвета для обеспечения безопасности в боевых условиях.