Музей Набокова, который сотрясают скандалы, возглавил известный филолог Андрей Аствацатуров

Впрочем будущее этого учреждения все равно не ясно.

Предыдущий директор набоковед Татьяна Пономарева, которая фактически создала единственный в мире музей Набокова, собрав коллекцию по всему миру пока не уволена. Останется ли она работать и в каком статусе неизвестно. В любом случае теперь директором стал филолог и писатель Андрей Аствацатуров. Набоков, стоит отметить в сферу его научных интересов, не входит. В своём интервью фонтанке ру Аствацатуров сказал что только принял предложение, хочет поговорить с сотрудниками и сделать музей более современным устраивать там встречи с писателями. Впрочем с какими именно сотрудниками собирается общаться новый руководитель неясно. Кроме предыдущего директора Пономаревой там никого не осталось. Остальные люди были вынуждены уйти в связи с тем, что руководство университета, который управляет музеем им резко понизило зарплаты.

Сам исторический особняк Набокова практически целиком занимает музыкальная школа, где сейчас идёт ремонт. Музею выделили лишь несколько комнат. Тем не менее родственники Набокова готовы отдать именно музею ещё 300 коробок архивов и вещей связанным с писателем. Кто будет распоряжаться этой коллекцией непонятно. Новый директор Аствацатуров пока не смог сказать будет ли приглашать на работу в музей каких либо профессиональных набоковедов, по информации эха, пока набирают только бухгалтеров и тех кто будет вести учёт . Более того экскурсии по музею Набокова собираются отдать общеуниверситетским специалистам, то есть тем людям, которые показывают и музеи геологического факультета и физического, а заодно они будут рассказывать и про Набокова.

Особняк Набоковых находится на Большой морской улице недалёко от Исаакиевского собора в петербурге. Последний месяц музей был вовсе закрыт из за ремонта, который начали в музыкальной школе. Музей не открыли даже для празднования 120 летия писателя.