Самолет «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Волгоград, вернулся в аэропорт Шереметьево

Это следует из информации сайта Flightradar. Рейс выполнял самолет Sukhoi Superjet-100. Самолет долетел до юга Тульской области, но вскоре развернулся и отправился обратно. Пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов подтвердил, что самолет вернулся в аэропорт вылета. Причины пока не уточняются. Накануне вылетевший из Риги самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в аэропорт из-за разгерметизации салона. Рейс также выполнял самолет Sukhoi Superjet.

