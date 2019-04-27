Полиция задержала 26 участников беспорядков, вспыхнувших во время акции протеста «желтых жилетов» в Страсбурге

Как передает телеканал Бэ-эф-эм, Страсбург стал главным городом протеста в эту субботу. Несмотря на запрет, некоторые манифестанты пытались пройти в запрещенные зоны и прорваться к учреждениям ЕС. Радикалы поджигали мусорные баки, пытались громить витрины магазинов, полицию закидывали камнями и бутылками. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. Всего в страсбургской манифестации принимают участие

более 2 тыс. человек, по все Франции 23,5 тыс.