Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться в ситуации с  финалом шоу «Голос Дети»

По итогам проверки может быть изменена система голосования. Эрнст признал, что активность звонков и СМС в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. По словам гендиректора, предстоит выяснить, «является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам». На сайте канала опубликован итоговый протокол голосования зрителей в финале телеконкурса, согласно которому победительница Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу) набрала 145,5 тыс. голосов, а ближайший соперник — 65 тыс.