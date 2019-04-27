Во Франции , наиболее ожесточенные столкновения «желтых жилетов» с полицией произошли в Страсбурге

Во Франции , где проходят очередные акции «желтых жилетов», наиболее ожесточенные столкновения с полицией произошли в Страсбурге. Как сообщает радиостанция France Info, протестующие пришли к зданию Европарламента и пытались прорваться на запрещенные для манифестаций территории, включая площадь Бордо. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, пострадал один человек. Всего в акции в Страсбурге принимали участие две тысячи человек, чуть больше было в столице, а по всей стране — 5,5 тыс. В Страсбурге были задержаны 26 человека, а в Париже — не менее 11 манифестантов.