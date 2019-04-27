Первый канал на своем сайте опубликовал протокол голосования в  финале шоу «Голос. Дети»

Как сообщил гендиректор канала Константин Эрнст, эти результаты получены 26 апреля в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу. Ранее РБК сообщил, что Первый канал проведет проверку результатов конкурса «Голос. Дети», поскольку было замечены «признаки аномального голосования» — активность звонков и СМС в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов, чего никогда раньше не было. Как отметил Эрнст, канал не может позволить, чтобы на честность «Голоса» была брошена тень. Как передает ТАСС, Гендиректор добавил, что предстоит выяснить, «является ли это следствием искренней реакции зрителей или произошло по иным причинам». Он отметил, что «публикация — итогового протокола — самый первый шаг, за которым последуют другие».