Сборная России вышла в финал юниорского Чемпионата мира

В полуфинале наши хоккеисты переиграли сверстников из США.

Американцы считались фаворитами не только матча, но и всего Чемпионата. В пяти предыдущих встречах звездно-полосатые одержали пять побед. В том числе и над российской командой на групповом этапе.

Но полуфинал получился непохожим на ту игру. Лишь в концовке второго периода зрители увидели первую заброшенную шайбу. Родион Амиров отличился, коглда наша команда игрла в меньшинстве.

На старте третье двадцатиминутки Американцы благодаря дублю Кофилда не только отыгрались, но и вышли вперед. На что российская команда ответила голом Семёна Чистякова. 2-2.

Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов удача оказалась на стороне россиян.

В финале российские юниоры сыграют с победителем матча Швеция – Канада, который начнется в 20.30