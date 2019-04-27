В возрасте 64 лет умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Об этом ТАСС сообщили в Управлении информационной политики и пресс-службы правительства республики. По сведениям издания «Абакан сегодня», Лебедь скончался в больнице в результате внутреннего кровоизлияния. Алексей Лебедь был главой Хакасии и председателем правительства республики в 1997-2009 годах. Затем в течение трех лет работал депутатом Госдумы. Алексей Лебедь — младший брат генерала Александра Лебедя, бывшего губернатора Красноярского края, погибшего в авиакатастрофе в 2002 году.