В петербургском СИЗО-1 «Кресты» нашли мертвым 47-летнего гражданина США

Об этом сообщает «Фонтанка» без указания источника информации. По информации издания, накануне арестованный заперся в туалете в камере, а через три часа сокамерники нашли его мертвым. По предварительным данным, американец покончил с собой. При этом «Невские новости» сообщили о смерти обвиняемого еще 25 апреля. Американца, работающего преподавателем английского языка в частной школе для взрослых, задержали в начале сентября прошлого года по обвинению в домогательствах к малолетнему.