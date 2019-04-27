Никакого «срывания погон» курсантами в Рязанском училище ВДВ не было

Об этом говорится в заявлении Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что слухи, распространенные в соцсетях, не соответствуют действительности. Комиссия министерства установила, что пятеро курсантов, не знавших правил ношения полевой формы, выразили недовольство заменой погон голубого цвета на зеленые. Ранее источник ИФ в училище рассказал о том, что около 40 рязанских курсантов ВДВ массово сложили погоны нового образца у памятника генералу Василию Маргелову. Военное ведомство напоминает, что по приказу министра обороны на повседневную и парадную форму вернули погоны небесного цвета, на полевой форме остался защитный цвет. Командиров курсантов привлекут к дисциплинарной ответственности.