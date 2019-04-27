Илон Маск дал обязательство согласовывать свои твиты о работе Tesla с юристами

Миллиардер подписал об этом соглашение с американской комиссией по ценным бумагам.

Основатель Tesla впредь должен получать визу на размещение записей в своем микроблоге, чтобы не допустить «вводящих в заблуждение публикаций». Речь, как сообщает Reuters, идет о твитах, в которых содержится информация о финансовом состоянии компании, о планируемых сделках, объемах производства, планах выпуска продукции, прогнозах, операциях с ценными бумагами и других конфиденциальных данных Tesla, способных оказать влияние на рынок. Перед разглашением всех этих сведений Маску необходимо иметь разрешение, предоставленное в письменном виде «юристом, имеющим опыт работы с ценными бумагами и являющимся сотрудником Tesla. В августе прошлого года Маск написал в своем аккаунте о планах преобразовать Tesla из публичной в частную компанию. После этого акции компании резко пошли вниз, а Комиссия по ценным бумагам США начала производство в отношении бизнесмена по делу о мошенничестве. Теперь напротив — на фоне заключения соглашения акции компании выросли почти на полтора процента.

Нынешнее соглашение уточняет прежние договоренности, по которым Маск обязался выплатить штраф в 20 миллионов долларов и на три года уйти с поста председателя совета директоров Tesla.