Нацгвардия предлагает засекретить информацию о своих госзакупках. Соответствующий документ опубликованна сайте нормативных актов. Как отмечает сайт «Право.ру», перечень ведомств и организаций, информация о госзакупках которых закрыта, определяет правительство. Официальный представитель Нацгвардии Валерий Грибакин заявил ИФ, что из-за специфики работы ведомства «не вся информация должна находиться в открытом доступе». В августе прошлого года ФБК выявил закупки продуктов для Нацгвардии у мясокомбината «Дружба народов» по завышенным ценам. Тогда глава ведомства Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль. Политик предложил Золотову поучаствовать в дебатах, но тот отказался. Позднее по просьбе «Дружбы народов» суд потребовал от Навального удалить расследование.