Финский пилот Формулы-1 из команды Мерседес Валтери Боттас показал лучшее время в квалификации гран-при Азербайджана
Завтра он будет стартовать в гонке с полупозишн. Российский гонщик из «Торо Россо» Даниил Квят занял 6-ю позицию.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Завтра он будет стартовать в гонке с полупозишн. Российский гонщик из «Торо Россо» Даниил Квят занял 6-ю позицию.
Михаил Головатов: «Из окон мы наблюдали, как падают гражданские» Полковник КГБ в отставке и бывший командир группы «Альфа», 69-летний Михаил Головатов уже много лет не выезжает из России. С 2011 года Литва обвиняет его и других бывших советских военнослужащих в гибели 14 человек во время митингов за независимость республики…