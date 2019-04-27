Результаты финального голосования шоу «Голос. Дети» могут быть аннулированы

Как передает РБК, это допускает актер и телеведущий проекта Дмитрий Нагиев. По информации издания, ведущий шоу абсолютно согласен с тем, что результаты голосования нужно проверить на предмет махинаций со стороны заинтересованных лиц.

По итогам зрительского голосования в телевизионном конкурсе победила 10-летняя дочь певицы Алсу. При этом, оператор голосования выявил в процессе некоторые аномалии. Ранее сообщалось, что Первый канал проведет свою проверку итогов голосования.