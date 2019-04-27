Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков покинет команду нынешним летом

Как сообщает «Чемпионат», столичный клуб не устраивают спортивные показатели 32-летнего полузащитника. «Чемпионат» называет вероятным уход из «Спартака» Дмитрия Комбарова. Защитник при определенных обстоятельствах еще может остаться в столичной команде, а по Глушакову уже принято окончательное решение. Официального подтверждения этой информации не поступало. Действующие контракты обоих футболистов со «Спартаком» рассчитаны до лета 2020 года.