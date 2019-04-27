Сегодня двумя матчами открывается 26 тур чемпионата России по футболу

Ростов после двух поражений подряд откатился на восьмое место, но сегодня может поправить свои дела, поскольку играет с Анжи, занимающем предпоследнее место в таблице.

Накануне появилась информация, что у махачкалинской команды может появиться новый спонсор, который, якобы, готов закрыть все долги перед футболистами. Впрочем, игроки команды не верят таким обещаниям. На днях защитник Игорь Удалый заявил, что клуб, скорее всего, прекратит своё существование.

Пока ближе к концу первого тайма счкет в матче —

Динамо принимает в Химках Ахмат. От зоны переходных матчей бело-голубые совсем близко. А поскольку стыки бывают совершенно непредсказуемыми, этой участи подопечным Дмитрия Хохлова лучше избежать.

Завтра пройдут еще 4 матча, включая встречу