Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

О схождении Благодатного огня молились верующие и патриарх Иерусалимский Феофил III.

Не обошлось без инцидентов. На пасхальную службу в Храме Гроба Господня не были допущены представители недавно созданной Православной церкви Украины. Священникам ПЦУ не выдали специальные бейджи паломников.

В ближайшее время Благодатный огонь привезут в Москву. Ожидается, что после 22.00 мск его доставят в Храм Христа Спасителя. Верующие почитают схождение Благодатного огня как чудо и полагают, что, если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.

Христианские источники свидетельствуют о снисхождении благодатного огня с IХ века. Этому в настоящее время существуют и научно-обоснованные объяснения.