Дмитрий Медведев распорядился найти и наказать виновных в поставках Белоруссии и Европе некачественной нефти

В Минске поднимали вопрос о компенсациях.

Выполнить поручение премьер-министра должны за 7 дней. Во всяком случае, именно такой срок назвали в пресс-службе Дмитрия Медведева. Материалы проверки будут направлены в Генпрокуратуру. Проблему поставок загрязненной нефти обсудили прилетевшие на форум в Китай лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Примеси в российской нефти нашли 19 апреля. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения сырья дихлорэтаном — токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. В ведомстве подтвердили, что источник загрязнения находится на российской части магистрального нефтепровода «Дружба», по которому нефть идет в Белоруссию и Европу. Два белорусских крупных НПЗ сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. В случае, если покупатели нефти предъявят претензии «Роснефти» как продавцу топлива,компенсировать этот ущерб будет «Транснефть». Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице президент «Роснефти» Михаил Леонтьев.

По стечению обстоятельств грязная нефть появилась в нефтепроводе «Дружба» вскоре после того, как Белоруссия пригрозила закрыть его на ремонт. Так в Минске отреагировали на ограничения поставок в Россию белорусских товаров.

Суммы возможных компенсаций российские лица пока не называли.