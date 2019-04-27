«Первый канал» проверит результаты голосования в шоу «Голос.Дети»

У телеканала возникли сомнения после победы в финале дочери певицы Алсу, Микеллы Абрамовой. Честность результатов финала шоу «Голос.Дети» вызывает сомнение и у телеведущего Максима Галкина.

Микелла Абрамова победила в финале, набрав более 56% голосов. Теперь предстоит выяснить, не «модерировалось ли голосование в пользу одного из участников.

Надеется на пересмотр результатов финального голосования шоу и один из наставников, Валерий Меладзе. Российский актер и ведущий телепроекта «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев допустил, что результаты финального голосования шоу могут быть аннулированы. Об этом в субботу сообщает РБК. По информации издания, ведущий шоу абсолютно согласен, что результаты голосования нужно проверить на предмет махинаций со стороны заинтересованных лиц. В случае выявления каких-либо нарушений актер выступает за аннулирование результатов голосования