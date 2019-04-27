Варвара Караулова вышла на  свободу из исправительной колонии в Вологде

Она отбывала срок в 4,5 года за попытку присоединиться к запрещенной террористической организации ИГИЛ*. В апреле Вологодский городской суд условно-досрочно освободил Караулову от отбывания наказания. Сама Караулова заявила телеканалу RT, что теперь понимает, как нужно ценить то, что есть у людей.

В конце мая 2015-го года студентка второго курса философского факультета МГУ Варвара Караулова втайне от родственников вылетела в Стамбул. Спустя несколько дней ее задержали сотрудники турецкого Интерпола на юго-востоке страны при попытке перейти границу с Сирией. Благодаря вмешательству ее отца Павла Караулова, обладавшего связями в ФСБ и МИДе, девушку удалось вернуть на родину. Следственный комитет заявил, что уголовное дело решено было не возбуждать. По версии самой Карауловой, сменившей имя на Александру Иванову, она поехала в Сирию из-за романтических чувств к боевику «Исламского государства»* Айрату Саматову. Молодые люди общались по переписке. После возвращения в Россию девушка согласилась сотрудничать с ФСБ и продолжала общение с вербовщиком уже под руководством силовиков. Несмотря на это, в октябре того же года ситуация изменилась – студентку обвинили в попытке вступить в запрещенную в России группировку «Исламское государство»*. Караулова была отправлена под арест. В декабре 2016-го года Московский окружной военный суд приговорил ее к 4,5 годам колонии. В марте этого года адвокат бывшей студентки Сергей Бадамшин подал ходатайство об УДО. Суд удовлетворил это прошение, несмотря на нежелание администрации вологодской колонии отпускать девушку. После освобождения Караулова собирается продолжить свое обучение.

Обозреватель МБХ Медиа Зоя Светова признает, что решение о досрочном освобождении Карауловой стало совершено неожиданным, несмотря на правильность и законность.

Теперь Караулова должна являться раз в месяц — отмечаться в полиции — и не менять постоянного места жительства. В противном случае она продолжит отбывать наказание.



* — запрещена на территории РФ