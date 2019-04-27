Празднование 74-летия Победы в Нижнем Тагиле будут транслировать на большом светодиодном экране на Театральной площади

Об этом объявлено на заседании оргкомитета по празднованию 9 Мая. Как сообщает местное издание «Между строк», среди прочего власти планируют трансляцию праздничной демонстрации, легкоатлетической эстафеты и праздничного концерта. Также покажут, как дети читают письма с фронта. Издание напоминает, что 9 мая в Нижнем Тагиле закроют для автомобильного движения более 20 улиц. До праздника полиция проверит пустующие квартиры рядом с Театральной площадью и проведет беседы с лицами, находящимися под административным надзором. Волонтеры помоют окна в квартирах ветеранов. Жителям города раздадут 20 тысяч георгиевских ленточек.