В Москве 1 мая пройдет монстрация – шествие с шуточными абсурдными лозунгами

Как сообщил Медузе один из организаторов акции, Леонид Юлдашев, участники московской монстрации присоединятся к маршу, организованному левыми общественно-политическими объединениями. Сбор участников монстрации состоится в час дня на пересечении Дружинниковской улицы и улицы Заморенова. Согласована ли сама монстрация, Юлдашев не уточнил.

Впервые монстрация была проведена в Новосибирске в 2004 году. С тех пор она проводится ежегодно и в других городах России и не всегда без проблем с властями.