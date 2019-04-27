Сотрудники ФСБ, которых бизнесмен Гляделкин обвинил в хищении 490 мил рублей, перевели эти деньги в кпрский офшор

Сотрудники ФСБ, которых бизнесмен Сергей Гляделкин обвинил в хищении 490 миллионов рублей, перевели эти деньги в кпрский офшор «Дарт Вейдер». Об этом сообщает РБК со ссылкой на систему СПАРК. Речь идет об арестованных накануне Дмитрии Фролове и Андрее Васильеве, которых подозревают в особо крупном хищении. По версии следствия, они в 2011 году убедили Гляделкина передать им долю в его компании за прекращение якобы начавшегося против него уголовного преследования.