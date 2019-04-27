Дмитрий Медведев поручил в течение недели найти виновных в поставках некачественной нефти в трубопровод «Дружба»

Как сообщает «Интерфакс» материалы проверки будут направлены в Генпрокуратуру. 19 апреля в «Белнефтехиме» сообщили о поступлении российской нефти с примесями хлоридов и приостановили экспорт в Польшу и страны Прибалтики. Затем принимать нефть по трубопроводу «Дружба»отказались Словакия, Польша, Германия и Венгрия. Как заявил «Эху Москвы» официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, ответственность за поставку некачественного сырья несет «Транснефть» – она и будет выплачивать компенсации, если покупатели нефти предъявят претензии.