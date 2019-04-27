Представители новой Православной церкви Украины не были допущены к пасхальной службе в храме Гроба Господня

Иерусалимский патриархат не выдал священникам этой церкви специальные бейджи паломников, которые разрешают участвовать в праздничном служении.

Специальный допуск для паломников в Храм Воскресения, как сообщает украинское издание «Вести», делегации ПЦУ не выдали. Представитель Иерусалимской патриархии сообщил, что представители недавно образованной на Украине объединенной церкви «могут лишь присутствовать в своих одеяниях или же одетыми, как обычные верующие, но не служить вместе с остальными». Это позиция патриарха Феофила. Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим в накануне, в Страстную пятницу и планировала быть в числе участников литургии перед схождением Благодатного огня. Прилетели и некоторые украинские политики. Однако ни иерархов ПЦУ, ни киевских парламентариев на прием к

патриарху Иерусалимскому не допустили. Одновременно в Иерусалим прибыла делегация Украинской православной церкви, которая получила благословение патриарха Иерусалимского. Еще в начале апреля стало известно о том, что к представителям киевского духовенства будет обращено особое внимание.

Православная церковь Украины получила томос в начале этого года от вселенского патриархата. Русская православная церковь не признает независимость ПЦУ.