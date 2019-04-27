Маск будет согласовывать с комиссией по ценным бумагам США свои твиты с информацией о финансовом состоянии компании

Илон Маск отныне будет согласовывать с комиссией по ценным бумагам США свои твиты с информацией о финансовом состоянии компании. Как передает Reuters, об этом договорились комиссия и основатель компании Тесла.

В августе прошлого года Маск написал в Твиттере о планах преобразовать компанию Тесла из публичной в частную. После этого акции Теслы резко упали, а самого Маска обвинили в мошенничестве. Ему также пришлось уплатить 20-миллионный штраф. На три года он лишен права занимать должность главы совета директоров Тесла.