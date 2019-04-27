В часовне храма Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь

Через несколько часов специальным авиарейсом лампады с символом воскресения будут доставлены и в Москву.

Схождению огня предшествовала молитва сотен верующих. Иерусалимский патриарх Феофил, выйдя из кувуклии, передал огонь паломникам. Верующие зажгли свои свечи. Нерукотворность огня у одних вызывает сомнения, другие убеждены, что схождение — свидетельство пришествия «света истинного», то есть воскресенья. Для последних – если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен. Некоторое время назад разразился скандал, когда священник армянской апостольской церкви Самуил Агоян, участвовавший в таинстве схождения, во время интервью сказал, что благодатный огонь зажигают от масляной лампады. Существуют и естественнонаучные версии объяснения того, что христиане считают чудом – от электрического разряда до самовоспламеняющихся химических составов. Между тем, не обошлось и без разногласий между представителями разных церквей. Помимо православных иерусалимского патриархата в церемонии участвуют священники Армянской, Коптской и Сирийской церквей. Однако, как сообщает украинское издание «Вести» иерусалимский патриархат не выдал представителям Православной церкви Украины, бейджи паломников, разрешающие принять участие в пасхальном служении.

Борт с лампадами Благодатного огня приземлится столичном аэропорту Внуково примерно в 22 часа. Как утверждают организаторы доставки, зажечь свои свечи от источника смогут все желающие.