Полиция устроила обыски у родителей предполагаемого автора телеграм-канала и микроблога «Сталингулаг»

Его подозревают в телефонном терроризме.

Следователи и вооруженные люди врываются в квартиры и ищут Саню из Дагестана, сообщил анонимный автор проекта «Сталингулаг». По его словам, также в течение шести часов допрашивали пожилую мать и 80-летнего отца Александра Горбунова. Пенсионер находится в предынфарктном состоянии. С автором проекта связался телеканал «Дождь» через контакты, указанные в телеграм-канале. Собеседник телеканала сказал, что обыски прошли по четырем адресам у родственников Александра Горбунова в Махачкале и Москве. «Сталингулаг» — один из самых популярных аномнимных телеграмм-каналов, который резко критикует власти. В июле РБК сообщил, что аккаунты «Сталингулага» ведет 26-летний Александр Горбунов из Махачкалы. Сегодня автор проекта осудил те СМИ и журналистов, которые стремились раскрыть личность создателя «Сталингулага».

В проекте «Сталингулаг» сообщили, что Александра Горбунова разыскивают якобы за телефонный терроризм. Комментариев со стороны МВД нет.