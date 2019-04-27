Подняты на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте Схидкарбон в самопровозглашенной ЛНР

Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте Схидкарбон в самопровозглашенной ЛНР. Семьям погибших выплатят компенсации. 29 апреля объявлено днем траура, написал в своем твиттере глава самопровозглашенной Луганской республики Леонид Пасечник. В четверг на шахте из-за взрыва метана произошло обрушение породы. К месту происшествия по просьбе властей ЛНР были направлены российские спасатели. ОБСЕ сообщало, что был зафиксирован въезд на Украину из России трех автомобилей с опознавательными знаками МЧС, сообщает ТАСС.