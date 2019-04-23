Половина россиян не знает, что отмечается в Пасху
О результатах опроса «Эху Москвы» рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Отмечать православный праздник намерен 81% россиян, говорится в опросе ВЦИОМ.
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О результатах опроса «Эху Москвы» рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Отмечать православный праздник намерен 81% россиян, говорится в опросе ВЦИОМ.
Это не дебаты. Скорее баттл По большому счёту, президент действующий и президент, судя по всему, приходящий целый час мерились политическими писюнами. Ноль конкретики, но ведь ярко, зрелищно. На коленях стояли, жён целовали, гимн пели, в глаза друг другу пристально смотрели, панчами бросались, мемов наделали…