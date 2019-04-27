В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500

Центробанки стран ЕС полностью прекратили эмиссию банкнот номиналом в €500. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По данным Bloomberg, почти все страны еврозоны прекратили выпускать банкноты в €500 в январе, но Германия и Австрия могли продолжать эмиссию до 26 апреля.

Вывод купюры из обращения связан с тем, что такие крупные деньги все чаще использовались не в розничной торговле, а в криминальных целях. Нередко такие банкноты использовались для теневых денежных операций — финансирования терроризма и оплаты наркотрафика.

Отмечается, что банкноты в €500 по-прежнему можно будет использовать как средство платежа, они также будут циркулировать в коммерческих банках.