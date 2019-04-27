Жителя Уфы заподозрили в убийстве своей семьи, после чего мужчина покончил с собой

По версии следствия, 46-летний местный житель убил свою жену, двоих детей, которым было 2 года и 6 лет, а также 22-летнюю падчерицу и ее 9-месячного ребенка. Расследование началось после того, как в полицию обратилась женщина, которая сообщила об исчезновении своей подруги. Тела убитых были обнаружены в колодце на одном из садовых участков. Когда полицейские пришли домой к подозреваемому, он не открыл дверь и совершил самоубийство. Об этом сообщается на сайте СК.