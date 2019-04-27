Путин рассказал, какие основные вопросы он хотел бы обсудить с Зеленским

Президент Путин рассказал, какие основные вопросы он хотел бы обсудить с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой станет вопрос, как закончить конфликт на юго-востоке Украины. Путин выразил сожаление, что Зеленский не собирается подписывать указ об амнистии и не согласен предоставить особый статус самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Еще одной темой могли бы стать экономические вопросы – в частности, подписание газовых транзитных договоров, сообщает ТАСС.