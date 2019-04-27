Полиция проводит обыски у родственников предполагаемого создателя телеграм-канала и твиттера «Сталингулаг»

Полиция проводит обыски у родственников Александра Горбунова – предполагаемого создателя телеграм-канала и твиттера «Сталингулаг». Официального подтверждения этой информации пока нет.

В телеграм-канале «Сталингулаг» говорится, что Горбунова разыскивают по статье о телефонном терроризме. Якобы он со своего номера позвонил и сообщил о заминированных объектах в Москве. «Следователи и вооруженные люди врываются в квартиры родственников. 80-летний отец Горбунова, инвалид 1 группы, — в предынфарктном состоянии. Пожилая мама с высоким давлением после 6 часов допроса».

Ранее РБК сообщил, что создателем «Сталингулага» является Александр Горбунов из Махачкалы. Эта информация не была подтверждена. Автор продолжил делать публикации анонимно.