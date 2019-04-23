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Эксклюзив Эха 13:59, 27 апреля 2019

Помазуев: Желание засекретить информацию о госзакупках Росгвардии может объясняться только коррупционными мотивами

Желание засекретить информацию о госзакупках Росгвардии может объясняться только коррупционными мотивами. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александр Помазуев.
Ранее официальный представитель ведомства Валерий Грибакин пояснил, что Росгвардия планирует перейти на закрытый способ определения поставщиков при госзакупках, так как в ведомстве считают, что не вся информация о нем должна быть публичной.

«Совершенно очевидно, что любое засекречивание госзакупок всегда ведет только к увеличению коррупции. Даже независимо оттого, оправданно ли оно какими-то соображениями национальной безопасности, коррупция всегда повышается в отсутствии общественного контроля», — сказал А.Помазуев.

Он отметил, что нет никаких правовых оснований, которые подтвердили бы засекречивание сведений в интересах общества.

«Применительно Нацгвардии, очевидно, что никаких соображений национальной безопасности или чего-то такого здесь нет. Здесь есть прямое желание выйти из-под сферы общественного контроля, где к ним приковано особо пристальное внимание из-за расследований ФБК. В частности того, что руководство обворовывает своих собственных сотрудников. И именно попыткой просто беззастенчиво воровать дальше, засекретив всю информацию, это ни чем объяснить нельзя», — подчеркнул он.

По мнению А.Помазуева, данные решения, связанные с засекречиванием информации, всегда носят политический характер.
«Никаких правовых оснований для этого, которые оправдали бы с точки зрения правопорядка, в засекречивании этой информации нет. Технически, юридически они могут это сделать, и для этого необходимо только политическое решение. Здесь все решает не вопросы права, а вопросы политики», — сказал он.



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