Компания Скандинавские авиалинии отменила почти 600 рейсов из-за забастовки пилотов

Они требуют повышения заработной платы, сообщает агентство Reuters. Переговоры между сотрудниками и руководством авиакомпании продолжались несколько недель и не принесли никакого результата. По данным Скандинавских авиалиний, зарплаты пилотам составляют чуть меньше 9 тысяч долларов и являются одними из самых высоких в стране. Профсоюз утверждает, что эта статистика не соответствует реальности.

В последние годы SAS все больше теснят лоукотстеры, и из-за конкуренции ей приходится сокращать издержки, сообщает ТАСС.