Очередная акция «желтых жилетов» во Франции сегодня ожидается относительно спокойной

Газета Фигаро пишет, что активисты готовятся к массовым мероприятиям 1 мая, когда они рассчитывают придать второе дыхание своему движению. В свою очередь, в Париже полиция запретила любые манифестации возле Елисейских полей, национального собрания и Собора Парижской богоматери.

Накануне представители «желтых жилетов» заявили, что предложения президента Макрона по корректировки курса не хватает конкретики. Такое впечатление. Что глава государства не понимает проблем своих граждан.

Оппозиционные политики также осудили Макрона за отсутствие конкретики. Некоторые из них считают, что нынешние послабления вскоре превратятся в новые налоги для граждан.