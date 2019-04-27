На выдачу паспортов жителям Донбасса может потребоваться около ста миллиардов рублей

Об этом заявил президент Путин. «Это не в один год, а в течение нескольких лет», — уточнил он. По мнению Путина, для России это не является чем-то критическим и не может поставить под сомнение исполнение обязательств перед российскими пенсионерами.

Россия может не принять решение об упрощенном гражданстве для украинцев. Своим заявлением президент, возможно, пытался объяснить, что Россия не собирается нарушать международное право. Такое мнение «Эху Москвы» высказал первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Президент Путин хотел показать, что Россия не отделяет Донецк и Луганск от Украины и не собирается присоединять их к России, считает Алексей Макаркин.