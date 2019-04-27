Первый канал официально подтвердил начало проверки результатов голосования в финале шоу «Голос.Дети»

Об этом РБК сообщили в пресс-службе телеканала. Там отметили, что оператор голосования заметил «некоторые аномальности». Однако, выводы можно будет сделать только после детальной проверки.

Первый канал также снял с эфира документальный фильм про детский конкурс «Голос». Вместо него показали фильм про Матрону Московскую. С чем связано такое изменение в сетке вещания, на Первом не прокомментировали.



Напомним, в конкурсе, по предварительным данным, победила дочь певицы Алсу, 10-летняя Микелла Абрамова – она набрала больше 56% голосов телезрителей.