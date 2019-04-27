Бывшие сотрудники ФСБ, подозреваемые в хищении полумиллиарда рублей, перевели деньги в офшор Дарт Вейдер Энтерпрайзес

Бывшие сотрудники ФСБ, которых подозревают в хищении полумиллиарда рублей, перевели эти деньги в офшор Дарт Вейдер Энтерпрайзес. Об этом сообщает РБК со ссылкой на систему Спарк. Речь идет об арестованных накануне Дмитрии Фролове и Андрее Васильеве. По версии следствия, они убедили предпринимателя Сергея Гляделкина передать им долю в бизнесе стоимостью в 490 миллиона рублей за прекращение якобы открытого против него уголовного дела. Фролов тогда занимал руководящую должность в управлении службы экономической безопасности ФСБ, а Васильев был сотрудником центрального аппарата ведомства, — пишет «Новая газета».