В Самаре приговорены к длительным тюремным срокам пятеро последователей организации Хизб-ут Тахрир, запрещенной в РФ

В Самаре приговорены к длительным тюремным срокам пятеро последователей организации Хизб-ут Тахрир, запрещенной в России. Осужденные получили от 13 до 18 лет колонии. Об этом сообщает Новая газета со ссылкой на информационно-аналитический центр СОВА. Четверо мужчин были арестованы в Казани осенью 2017 года. следствие утверждает, что они проводили собрания, читали религиозную литературу и вербовали сторонников. В центре СОВА отметили, что считают неправомерными обвинения в терроризме только на основе партийной деятельности. Осужденные не собирались готовить или совершать теракты.