Премьер-министр Медведев поручил за неделю разобраться с некачественной нефтью в трубопроводе «Дружба» и наказать виновных. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Минэнерго, Минпромторгу, ФАС и Ростехнадзору поручено провести проверку, а материалы передать в Генпрокуратуру.

Ранее сегодня президент Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба» с привлечением спецслужб. Путин сказал, что обсудил проблему некачественной нефти с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.