Сегодня сборная России сыграет с командой Швеции в полуфинале чемпионата мира для хоккеистов не старше 18 лет

Победа в этом матче станет настоящим чудом.

Сборной России повезло с удачной игрой белорусских хоккеистов. Они неожиданно заняли в своей подгруппе второе место. Наша команда проиграла Швеции и США и осталась на третьем в своей, но это было удачным стечением обстоятельств. В четвертьфинале проблем нашим ребятам белорусы не создали. Они не смогли забросить ни одной шайбы, тогда как пропустили шесть. Зато в полуфинале у российской команды самый сложный соперник из возможных. Сборная США из последних 10 чемпионатов мира по этой возрастной категории выиграла 7 и на этом выглядит на две головы сильнее остальных. С американцами наши уже встречались на этом турнире и даже сумели повести в счете 2-0, но преимущество удержать не смогли, проиграв в итоге 3-6. Для того, чтобы остановить американцев нужно невероятное стечение обстоятельств. Впрочем, чудеса на льду случаются и американцы знают об этом лучше других.

Во втором полуфинале сыграют команды Швеции и Канады.