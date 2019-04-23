Варвара Караулова, освобожденная условно-досрочно, сегодня утром покинула колонию в Вологде

Студентка МГУ была осуждена на 4,5 года колонии за попытку присоединиться к запрещенной в России ИГ. Решение об УДО было принято 16 апреля. Сегодня оно вступило в законную силу, так как прокуратура не стала его обжаловать.

Варвара Караулова вышла из колонии около 8 утра. По просьбе ее мамы девушку встретил уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони, сообщает МБХ Медиа.

Варвара прекрасно себя чувствует и намерена заниматься учебой. Об этом «Эху Москвы» рассказал ее отец Павел Караулов. Павел Караулов отметил, что документы для освобождения были подготовлены за считанные минуты, чего не ожидал никто из близких и адвокатов.