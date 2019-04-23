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Эксклюзив Эха 13:00, 27 апреля 2019

Росгвардия хочет засекретить собственные госзакупки

Публикация данных ранее стала причиной скандала.

Росгвардия хотела бы встать в один ряд с министерством обороны, ФСБ и Службой внешней разведки. Ведомство, которое отпочковалось от МВД, предложило внести себя в список организаций, чьи госзакупки засекречены. Инициатива опубликована на официальном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое продлится до 9 мая, пишет РБК. В августе Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждается, что в Росгвардия закупает продукты для своих солдат по завышенной цене. В ведомстве это назвали провокацией, а глава Росгвардии Виктор Золотов выступил с угрозами в адрес Навального и вызвал политика на дуэль, когда тот отбывал административный арест. Когда Навальный вышел на свободу, он предложил Золотову встретиться на дебатах, но генерал отказался.

В марте Россельхознадзор в республике Коми подал иск к мясокомбинату «Дружба народов», который фигурировал в расследовании ФБК.

Желание скрыться от общественного наблюдения может объясняться только коррупционными мотивами. Такое мнение «Эху Москвы» высказал юрист ФБК Александр Помазуев. Нет никаких правовых оснований, которые подтвердили бы засекречивание сведений в интересах общества, отметил Александр Помазуев.



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