«Первый канал» проведет проверку итогов голосования шоу «Голос.Дети»

На конкурсе победила 10-летняя дочь певицы Алсу, но речь может идти о подтасовке результатов.

В финале детского «Голоса» были замечены «некоторые аномальности» в распределении голосов, в связи с чем и будет проведена проверка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Первого канала».

Финал шоу вышел в эфир накануне вечером. В него прошли девять человек, но в заключительную этап конкурса попали лишь трое детей. 11-летний Максим Ержан из Казахстана исполнил итальянскую песню «Адажио». 10-летний Валерий Кузаков из Якутска выступил с советским хитом Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. 10-летняя Микелла Абрамова спела песню Дианы Гурцкой.

Победителем была признана именно Абрамова, за которую проголосовали 56 процентов зрителей. Девочка – дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, а также внучка бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Ралифа Сафина. В соцсетях многие зрители называют итоги конкурса нечестными.

Между тем, «Первый канал» снял с эфира фильм про шоу «Голос.Дети». Ленту должны были показать сегодня, но, по данным источника РБК, ночью руководство канала внесло изменения в сетку.

Шоу «Голос.Дети» опережает по рейтингам большинство развлекательных программ на российском ТВ.

Честность результатов финала шоу «Голос. Дети» вызывает сомнения. Об этом в своем Инстаграме сказал телеведущий Максим Галкин.

Победа дочери певицы Алсу в шоу «Голос. Дети» могла быть обусловлена наличием крайне популярных покровителей. Уровень поддержки других ребят мог не выдержать такой конкуренции. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала телекритик Ирина Петровская. Результат «Голоса» нельзя назвать очевидной подтасовкой, считает Ирина Петровская.