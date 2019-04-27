Католическая церковь Нью-Йорка обнародовала список священников, обвиненных в педофилии

Католическая церковь Нью-Йорка обнародовала список из 120-ти священников, обвиненных в педофилии или владении детской порнографией. Документ опубликован на официальном сайте Римско-католической епархии. Большинство преступлений совершили священники, служившие в середине прошлого века. Все, кто упомянут в списке, либо уже умерли, либо лишены сана, либо отстранены от службы. В документе подчеркивается, что ни один священник, получивший сан после 2002 года, не был заподозрен в подобных преступлениях, сообщает Лента.Ру.